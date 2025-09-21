En el hipermercado Carrefour ubicado sobre Camino General Belgrano y 514, en La Plata, un conductor que transitaba por el lugar filmó el momento en el que la tormenta hacía deslizar los carritos como si fueran empujados por fantasmas.

Lo curioso fue que súbitamente, tras una fuerte ráfaga de viento, los "changuitos" fueron lanzaron por el viento en una carrera en la que se estrellaban contra diferentes objetos, y dejaron un video que fue compartido por miles de usuarios en todas las redes sociales.

Fue compartido por Juan Ayoroa, un estudiante de Meteorología de la UNLP y "amante de las tormentas" en su cuenta de la red "X".