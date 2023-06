En vez de hacerse problema por la división de bienes, el hombre tomó una contundente decisión y directamente derrumbó por completo la casa que había construido con su mujer en el terreno de sus suegros.

El video se hizo súper viral en Tik Tok y genera conmoción en las redes sociales al ver cómo este hombre destruyó por completo su casa con tal de no tener que compartir nada con su ahora exmujer, luego de la separación.

"Me echaron, pero me llevo la casa que hice. No construyan en la casa de sus suegros", dijo el hombre desquiciado a los medios cuando se acercaron a consultarle por qué lo había hecho. “No construyan en lo de sus suegros”, dejó como enseñanza esta persona en las redes sociales.

El video captó la atención de los usuarios de plataforma y coleccionó más de 4 millones de reproducciones, más de 160 mil “Me gusta” y cerca de 3500 comentarios.