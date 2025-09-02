Duki mandó una entrevista en el programa Perros de la Calle junto a Andy Kusnetzoff, y se dio un momento muy sentido que luego se hizo viral en las redes sociales.

Un joven llamó al programa y manifestó su preocupación porque sus padres lo obligan a ir al colegio, y por lo tanto el cantante le respondió con un gran consejo.

Duki aseguró que a cierta edad uno no puede comprender el mundo, y no tiene la madurez suficiente para poder elegir claramente su camino como después del colegio secundario.

El cantante lo aconsejó para que siguiera sus estudios y luego sí eligiera el camino a seguir. Además, le recomendó buscar otras actividades como la música o la fotografía para llenar su vacío.

Todos los presentes lo escucharon atentamente y se dio un momento un tanto emotivo que luego fue compartido en redes sociales.