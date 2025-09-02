La genial respuesta de Duki a un adolescente que estaba "podrido de ir al colegio"
El cantante de trap fue invitado al programa de Andy Kusnetzoff, donde un seguidor le pidió un consejo porque manifestó estar harto de que sus padres lo manden al colegio. La respuesta del cantante se hizo viral en las redes.
Duki mandó una entrevista en el programa Perros de la Calle junto a Andy Kusnetzoff, y se dio un momento muy sentido que luego se hizo viral en las redes sociales.
Un joven llamó al programa y manifestó su preocupación porque sus padres lo obligan a ir al colegio, y por lo tanto el cantante le respondió con un gran consejo.
Duki aseguró que a cierta edad uno no puede comprender el mundo, y no tiene la madurez suficiente para poder elegir claramente su camino como después del colegio secundario.
El cantante lo aconsejó para que siguiera sus estudios y luego sí eligiera el camino a seguir. Además, le recomendó buscar otras actividades como la música o la fotografía para llenar su vacío.
Todos los presentes lo escucharon atentamente y se dio un momento un tanto emotivo que luego fue compartido en redes sociales.