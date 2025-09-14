Durante los últimos días Eduardo Feinmann fue objeto de burlas y memes en las redes sociales, luego de haberse comido una tremenda fake de una supuesta reunión entre Cristina Fernández de Kirchner y la cantante, Katy Perry.

Todo comenzó cuando las redes publicaron una foto realizada con inteligencia artificial de la cantante norteamericana y Cristina, luego de que Katy Perry levantara un cuadro de Evita durante su visita a Buenos Aires.

Feinmann había criticado esta reunión que finalmente nunca existió y se mostró indignado en su programa, mientras mostraban la foto como si hubiera sido real.

Por eso Feinmann fue objeto de múltiples memes y cargadas en Internet, donde la gente comenzó a publicar fotos de Cristina con cualquier personaje y celebridades.

Tanto bullying le hicieron que en las últimas horas decidió rendirse ante las redes sociales y publicó su propia foto con CFK en su departamento de Constitución, y con un ramo de flores en la mano.