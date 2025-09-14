La foto que publicó Eduardo Feinmann junto a Cristina que es furor en las redes
El conductor de América fue objeto de múltiples cargadas en las redes sociales en los últimos días por haberse comido la fake de la foto entre Cristina y Katy Perry. Por eso decidió sumarse y publicar su propia imagen junto a la expresidenta.
Durante los últimos días Eduardo Feinmann fue objeto de burlas y memes en las redes sociales, luego de haberse comido una tremenda fake de una supuesta reunión entre Cristina Fernández de Kirchner y la cantante, Katy Perry.
Todo comenzó cuando las redes publicaron una foto realizada con inteligencia artificial de la cantante norteamericana y Cristina, luego de que Katy Perry levantara un cuadro de Evita durante su visita a Buenos Aires.
Feinmann había criticado esta reunión que finalmente nunca existió y se mostró indignado en su programa, mientras mostraban la foto como si hubiera sido real.
Por eso Feinmann fue objeto de múltiples memes y cargadas en Internet, donde la gente comenzó a publicar fotos de Cristina con cualquier personaje y celebridades.
Tanto bullying le hicieron que en las últimas horas decidió rendirse ante las redes sociales y publicó su propia foto con CFK en su departamento de Constitución, y con un ramo de flores en la mano.