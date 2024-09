Tamara Paganini publicó un video que generó polémica en las redes y es muy comentado por estas horas en Internet.

La ex Gran Hermano grabó un vivo a la salida de un boliche de la Ciudad, donde se la ve aparentemente ebria.

Allí confesó que se “tranzó a la mitad del boliche” mientras se daba cuenta que se había equivocado de piso.

“Me pidieron muchos besos. No es mi culpa”, aseguró la ex GH. Pero además estaba tan borracha que hasta se equivocó de piso y se sintió “atacada” por el ascensor.