La pelotudez de Internet muchas veces llega a niveles estrafalarios y este video es una prueba de ellos, por lo tanto, generó todo tipo de comentarios y reacciones.

Está tiktoker sorprendió a los usuarios de redes asegurando que encontró una manera de alimentar a los niños en Gaza: mandando energía de la comida que uno come.

El video causó mucha indignación y todo tipo de reacciones en las redes sociales donde la están matando y la hicieron viral.