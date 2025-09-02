Desde el comedor de su casa
Insólito: una tiktoker dijo haber encontrado la manera de alimentar a los chicos de Gaza con "energía"
El video se hizo viral y causó tanta conmoción como bronca. Una tiktoker esotérica afirmó haber encontrado una manera de alimentar a los palestinos hambrientos al «enviar energía de la comida que estás comiendo», y las redes explotaron.
La pelotudez de Internet muchas veces llega a niveles estrafalarios y este video es una prueba de ellos, por lo tanto, generó todo tipo de comentarios y reacciones.
Está tiktoker sorprendió a los usuarios de redes asegurando que encontró una manera de alimentar a los niños en Gaza: mandando energía de la comida que uno come.
El video causó mucha indignación y todo tipo de reacciones en las redes sociales donde la están matando y la hicieron viral.