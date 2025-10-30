Balenciaga lo hizo de nuevo. La conocida y controversial marca de ropa sacó a la venta un buzo totalmente roto y hecho pedazos pero que aparentemente fue furor.

La prenda se agotó rápidamente pero eso no es lo más llamativo de todo, sino que este uso absolutamente destrozado tenía un valor de 950 dólares.

Por eso las redes se llenaron de memes y comentarios muy chistosos que no pueden creer el valor de la prenda agotada en tan solo 24 horas.

No es la primera vez que sucede. En 2021 la misma marca sacó a la venta un suéter agujereado y descocido a 1400 dólares.