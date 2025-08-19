Da miedo
Increíble video viral: esta mujer domina la dilatación de sus pupilas y generó pánico en sus amigos
Este video se hizo muy viral en las redes sociales ya que los amigos de esta chica la grabaron mientras ella dilataba sus pupilas a propósito. ¿Es posible esto o fue un truco de la IA?
Este increíble video está rodando en las redes sociales, ya que esta chica increíblemente pudo dominar el momento de la dilatación de sus pupilas.
Sus amigos la grabaron y le pidieron que las dilatara en un momento exacto y lo hizo con una rapidez fenomenal, tanto que los asustó a ellos mismos.
La gente hizo viral el video pero también le preguntó a la inteligencia artificial si esto es realmente posible o si solo se trata de un truco de IA.
La respuesta dejó a todos estupefactos: “El control voluntario de las pupilas es poco común, pero está documentado. Un estudio de 2021 descubrió que un hombre puede dilatar las pupilas 0,8 mm (relajando los músculos oculares) y contraerlas 2,4 mm (tensándolas), ignorando las respuestas autónomas”.