Este increíble video está rodando en las redes sociales, ya que esta chica increíblemente pudo dominar el momento de la dilatación de sus pupilas.

Sus amigos la grabaron y le pidieron que las dilatara en un momento exacto y lo hizo con una rapidez fenomenal, tanto que los asustó a ellos mismos.

La gente hizo viral el video pero también le preguntó a la inteligencia artificial si esto es realmente posible o si solo se trata de un truco de IA.

La respuesta dejó a todos estupefactos: “El control voluntario de las pupilas es poco común, pero está documentado. Un estudio de 2021 descubrió que un hombre puede dilatar las pupilas 0,8 mm (relajando los músculos oculares) y contraerlas 2,4 mm (tensándolas), ignorando las respuestas autónomas”.