Esta vidente uruguaya está en boca de todos. Rosa Pascual se hizo muy viral en las últimas horas, porque adivino días atrás que el presidente argentino formaría parte de una visita en la que sería “abucheado”.

La psíquica ya había sido tendencia en las redes por sus afirmaciones de que Milei renunciaría a la presidencia debido a un escándalo judicial que también comprometería a su hermana.

Según sus palabras, el mandatario sería reemplazado por “un hombre de diferentes ideas”. En un video de tik tok expresó: “Vi a un presidente que es apresado y presionado, y renuncia”.

En un principio las redes se burlaron de ella, pero ahora explotó otro video publicado hace algunos días donde ‘Venus Psíquica’ (como se hace llamar) auguró que el mandatario argentino sería “abucheado” durante una recorrida.

Poco después de estas ocurrió lo que es de público conocimiento en la localidad de Lomas de Zamora, cuando decenas de argentinos escracharon a Milei, su hermana y José Luis Espert.

“Les quiero decir que el lunes -no aclaró cuál- al presidente lo veo presentándose con sus pares políticos, en una reunión en un lugar. También quiero decirles que dónde va lo esperan muchas personas con pancartas y diciéndole de todo al presidente, a lo cual Milei se pone muy nervioso, al punto de quedar como loco e increpa a las personas que están ahí”, predijo la vidente.

Además, anticipó que el mandato de Milei no tendría continuidad: "Este gobierno no sigue adelante, viene una personita que no sé cómo se llama. Atrás veo a Kirchner, la ex presidenta", deslizando que el entorno de Cristina Fernández podría estar relacionado con el eventual sucesor.