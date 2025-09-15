Ignacio González Prieto caó en un error de novato, impropio de su experiencia frente a las cámaras, como si no estuviera al tanto de que las imágenes que se emiten, quedan registradas.

En cuanto le avisaron que estaba exponiendo su propia tarjeta de crédito a que cualquiera la usara con su código de seguridad, se dio cuenta del error. Ya era tarde, el daño ya estaba hecho.

Seguramente en el primer corte llamó para dar de baja la tarjeta, pero nada privó a las redes de un blooper fenomenal.