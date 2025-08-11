Homero Pettinato fue protagonista de un momento podría decirse insólito, cuando publicó un video para enseñarle a robar a los ladrones que le rompieron el vidrio del auto.

El humorista publicó las imágenes de cómo delincuentes le rompieron una de las ventanas de su automóvil para robar objetos de su interior, pero se llevaron lo peor de todo.

Según relató, los delincuentes le sustrajeron una estufa bajo consumo, pero no se llevaron: una Nintendo switch 2, un perfume de Chanel, y dos anteojos de sol de $250.000 cada uno.

Claramente le tocaron los peores ladrones de la historia, y por eso Homero se mostró casi indignado en las redes.