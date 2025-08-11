No se llevaron nada
Homero Pettinato, indignado porque le rompieron el auto para robarle y solo se llevaron una estufa de bajo consumo
El humorista publicó un video en sus redes sociales, luego de que le rompieran la ventana de su automóvil para robarle, pero literalmente se llevaron lo más barato que había adentro del vehículo.
Homero Pettinato fue protagonista de un momento podría decirse insólito, cuando publicó un video para enseñarle a robar a los ladrones que le rompieron el vidrio del auto.
El humorista publicó las imágenes de cómo delincuentes le rompieron una de las ventanas de su automóvil para robar objetos de su interior, pero se llevaron lo peor de todo.
Según relató, los delincuentes le sustrajeron una estufa bajo consumo, pero no se llevaron: una Nintendo switch 2, un perfume de Chanel, y dos anteojos de sol de $250.000 cada uno.
Claramente le tocaron los peores ladrones de la historia, y por eso Homero se mostró casi indignado en las redes.