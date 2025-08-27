El video que debería servir de ejemplo para muchos. Las imágenes de estos dos conductores se viralizaron en las redes sociales por la genial idea que tuvieron de resolver un conflicto.

Ambos hombres habían llegado con sus vehículos al mismo tiempo para ocupar un lugar de estacionamiento, y sabemos que estás cuestiones normalmente terminan resolviéndose a las piñas.

Pero en este caso nos mostraron que hay una luz de esperanza, cuándo decidieron jugar al conocido juego de piedra, papel o tijera, y así uno de ellos salió victorioso y el otro se retiró sin ningún tipo de problemas.

Un verdadero ejemplo.