Este kiosquero viral de Tik Tok, que suele subir contenido desde su negocio, empezó a vender los Peronachos y parece que no le va nada mal.

El comerciante dio a conocer este snack “sabor choripán” que empezó a hacerse viral en las redes sociales y no para de vender al público.

“Mira cómo respondió el pueblo peronista”, expresó el hombre al mostrar las cajas vacías en pocas horas luego de haberlo sacado a la venta.

Pero luego tuvo la genial idea de llevarle una caja a la mismísima Cristina Elisabet Fernández de Kirchner hasta su casa. ¿Los habrá probado CFK?