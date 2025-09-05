¡Sabor choripán!
Furor por los Peronachos: el snack que empezó a vender este kiosquero y se los llevó a Cristina
Este kiosquero, muy conocido en las redes sociales, dio a conocer los "Peronachos": un snack lleno de sabor y justicia social que se hizo furor. Tan es así que la gente empezó a comprarle y decidió llevarle una caja hasta la casa de Cristina. ¿Los probará?
Este kiosquero viral de Tik Tok, que suele subir contenido desde su negocio, empezó a vender los Peronachos y parece que no le va nada mal.
El comerciante dio a conocer este snack “sabor choripán” que empezó a hacerse viral en las redes sociales y no para de vender al público.
“Mira cómo respondió el pueblo peronista”, expresó el hombre al mostrar las cajas vacías en pocas horas luego de haberlo sacado a la venta.
Pero luego tuvo la genial idea de llevarle una caja a la mismísima Cristina Elisabet Fernández de Kirchner hasta su casa. ¿Los habrá probado CFK?