Un hombre casi pierde la vida al caer de una palmera en la playa de Costa Rica, en un accidente que quedó grabado en video y que se hizo viral en las últimas horas.

Tal como se ve en las imágenes grabadas con el celular de un turista, esta persona comenzó a subir a la palmera que se encontraba muy seca y ascendió a gran altura.

Cuando estaba allí el tronco cedió y el hombre cayó al piso dándose un fuerte golpe en la cabeza, por lo que quedó inconsciente.

Si bien en un principio se hablaba de que había fallecido, algunos medios locales informaron que luego pudo levantarse para ser trasladado a un centro médico.