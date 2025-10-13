Tipo nada...
Explotaron las redes por el insólito "código de vestimenta" de la UADE que limita y discrimina a sus estudiantes
Aunque parezca increíble, en el siglo XXI la UADE impuso un código de vestimenta para sus estudiantes, donde por ejemplo especifican que las mujeres no puede usar ciertas polleras o los hombres gorra. Las redes no tardaron en reaccionar a esta medida completamente medieval con todo tipo de memes.
Las redes sociales viralizaron el nuevo código de vestimenta de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y vuelan los memes y comentarios contra la entidad educativa.
Los alumnos de esta universidad son generalmente objeto de memes y reacciones por su extravagancia y su alto nivel adquisitivo. Pero parece que la institución se empeña en ser viral.
En Internet se viralizó el código de vestimenta publicado por la institución educativa donde prohíben, por ejemplo, la utilización de camisetas deportivas, musculosas, escotes y gorras.
Cómo no podía ser de otra manera las redes estallaron con todo tipo de reacciones.