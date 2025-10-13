Las redes sociales viralizaron el nuevo código de vestimenta de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y vuelan los memes y comentarios contra la entidad educativa.

Los alumnos de esta universidad son generalmente objeto de memes y reacciones por su extravagancia y su alto nivel adquisitivo. Pero parece que la institución se empeña en ser viral.

En Internet se viralizó el código de vestimenta publicado por la institución educativa donde prohíben, por ejemplo, la utilización de camisetas deportivas, musculosas, escotes y gorras.

Cómo no podía ser de otra manera las redes estallaron con todo tipo de reacciones.