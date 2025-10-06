Ahora que Diego Santilli fue confirmado como primer candidato libertario en la provincia de Buenos Aires por Javier Milei, aunque aún falta el visto bueno de la Justicia Electoral, luego de la escandalosa salida de José Luis Espert, explotaron las redes.

Pero no solo lo hicieron con memes dedicados a la huida de la hora excandidato calvo, sino que una de las personas que comenzó a estar en boca de todos es la periodista Nancy Pazos.

Resulta que la ex y madre de los hijos de Santilli suele ser una comunicadora picante y con mucha información fuerte, por eso todos esperan que destroce al nuevo candidato libertario.

De esta manera las redes sociales se llenaron de memes y reacciones de todo tipo.