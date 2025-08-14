Este árabe venía literalmente ‘pisteando como un campeón’ pero tuvo un baño de realidad, y para nada se trata de una metáfora. 

El hombre venía conduciendo su camioneta por la orilla de esta playa, cuando decidió hacer algunas maniobras jugadas. 

Pero el vehículo perdió el control y comenzó a hacer trompos. Lo más increíble de todo es que el hombre salió despedido pero afortunadamente cayó sobre el agua y no sufrió heridas por el fuerte impacto