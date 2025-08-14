Video viral
Este árabe se quiso hacer el canchero con su camioneta y terminó volando por el aire
Este video se hizo muy viral en las redes sociales luego de que este conductor quisiera realizar algunas maniobras alocadas con su vehículo pero el resultado no fue el esperado. ¡Menos mal que terminó sobre el agua!
Este árabe venía literalmente ‘pisteando como un campeón’ pero tuvo un baño de realidad, y para nada se trata de una metáfora.
El hombre venía conduciendo su camioneta por la orilla de esta playa, cuando decidió hacer algunas maniobras jugadas.
Pero el vehículo perdió el control y comenzó a hacer trompos. Lo más increíble de todo es que el hombre salió despedido pero afortunadamente cayó sobre el agua y no sufrió heridas por el fuerte impacto