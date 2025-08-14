Un chanta más silenciado por la realidad. Se trata de Tino Mossu, un polémico influencer libertario que profesaba los ideales de Javier Milei y lo defendía a capa y espada en las redes.

Este personaje, quien supuestamente había vuelto a vivir en la Argentina tras la victoria de Milei en las últimas elecciones, no es otro más que un vendedor de cursos (como el Colorado Ponzi) que se aprovecha de la necesidad de la gente.

El influencer se jactaba de su buen pasar, de tener riqueza, un estilo de vida envidiable y, sobre todo, de no pisar los lugares “de pobre” como por ejemplo los supermercados.

Ahora parece que la gestión del libertario no le sentó muy bien porque un hombre lo escrachó comprando en un comercio de consumo masivo y mirando precios en las góndolas.

Al verse grabado, Mossu pidió por favor que borre el video y aseguró: “Me estás matando. Por favor te lo pido” y expresó: “Yo no soy más ese, era un personaje que tenía, no vivo más en Puerto Madero y vendí los autos”.