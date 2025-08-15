Eduardo Feinmann fue protagonista de un acto fallido tremendo que se hizo muy viral en las redes sociales en las últimas horas.

El conductor estaba al aire en su programa de radio Mitre, en un segmento un tanto cómico y relajado, donde se hablaba del “control de calidad” de la emisión radial.

Fue allí que Feinmann sin dudar aseguró: “La que tendría que tener el control es Karina Milei”, para que todos estallaran de risa, incluso él mismo.

Luego se dio cuenta de la macana que se había mandado, y aclaró que en realidad se quería referir a la productora Karina Labraña. ¿Nombró a su jefa sin querer?