El candidato libertario se encuentra envuelto en un escándalo sin precedentes luego de que se descubriera el financiamiento de su campaña por parte de un narcotraficante.

Como no podía ser de otra manera, La Fábrica de Jingles estrenó varios hits sobre este tema uno mejor que el otro en el programa de Pedro Rosemblat.

Pero hubo uno en particular realizado sobre el tema ‘No voy en tren voy en avión’ del gran Charly García que estuvo muy bien logrado.

Incluso hicieron videos virales con la canción durante la visita Espert al programa de Yuyito González. Pero no fue la única canción que apareció en el programa, sino que el tema del momento fue objeto de varios Jingles.