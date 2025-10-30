Un usuario de Tik Tok compartió un video que se hizo muy viral en las redes sociales luego de que este perro salvara a los policías locales de una posible fuga.

Los efectivos estaban persiguiendo a un presunto delincuente en la ciudad de San Salvador de Jujuy, pero no podían alcanzarlo.

Fue en ese momento que el perrito se abalanzó sobre el joven y lo derribó para que los policías pudieran capturarlo.

"El perro es mejor policía que los policías", bromeó el usuario que publicó el video, que está siendo cada vez más compartido en Internet.