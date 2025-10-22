En el programa de Tomás Rebord lograron el encuentro virtual más bizarro de los últimos tiempos, entre Ricardo Alfonsín y el mismísimo Bananero.

El dirigente radical fue invitado al programa Hay Algo Ahí donde le pasaron un video del conocido youtuber, quien luego de un análisis coyuntural tremendo le hizo la pregunta más importante.

"¿Rubias o morochas?", le preguntó el Bananero a Ricardo, quien parece que no se dio cuenta de que se trataba de un video y le contestó en el momento, lo que generó la risa de todos los presentes en el estudio.

Aunque por suerte al Bananero no se le ocurrió cantarle la canción de Ricardo, por eso hubo pánico en la audiencia.