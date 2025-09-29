El video del intendente de la localidad rionegrina de General Enrique Godoy se hizo viral en las redes sociales donde generó todo tipo de reacciones y comentarios al respecto.

Albino Garrone hizo honor a su apellido y fue víctima de todo tipo de cargadas en internet debido a un video que se viralizó en las redes donde intentaba hacer un spot publicitario para los vecinos de su localidad.

Allí el hombre quería dar a conocer los avances sobre las "cinco obras en marcha en Godoy", pero utilizó su mano derecha donde le falta un dedo, y por eso tuvieron que detener la filmación y volver a realizarla con la otra mano.

Según se supo, gracias a medios locales, los padres del intendente tenían una panadería y cuando él tenía cuatro años cayó sobre una máquina que le agarró la mano y perdió el dedo. Por eso el hombre aseguró que vivió toda la vida sin ese dedo y no le trajo ninguna complicación, quizá hasta el día de hoy.

La maldad de las redes sociales está a la orden del día y no tardaron de mofarse de este gracioso video que resultó del spot publicitario.