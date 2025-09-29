El intento de spot de este intendente que se hizo viral en las redes y generó risas masivas
La maldad de las redes sociales está a la orden del día. Este intendente de una localidad de Río Negro se hizo viral cuando se difundió un video mientras grababa un spot en el que quería publicitar "cinco obras en marcha" pero se olvidó de un pequeño detalle. El video desató todo tipo de reacciones y comentarios.
El video del intendente de la localidad rionegrina de General Enrique Godoy se hizo viral en las redes sociales donde generó todo tipo de reacciones y comentarios al respecto.
Albino Garrone hizo honor a su apellido y fue víctima de todo tipo de cargadas en internet debido a un video que se viralizó en las redes donde intentaba hacer un spot publicitario para los vecinos de su localidad.
Allí el hombre quería dar a conocer los avances sobre las "cinco obras en marcha en Godoy", pero utilizó su mano derecha donde le falta un dedo, y por eso tuvieron que detener la filmación y volver a realizarla con la otra mano.
Según se supo, gracias a medios locales, los padres del intendente tenían una panadería y cuando él tenía cuatro años cayó sobre una máquina que le agarró la mano y perdió el dedo. Por eso el hombre aseguró que vivió toda la vida sin ese dedo y no le trajo ninguna complicación, quizá hasta el día de hoy.
La maldad de las redes sociales está a la orden del día y no tardaron de mofarse de este gracioso video que resultó del spot publicitario.