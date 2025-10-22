Imposible no ver el nuevo cover de la Tigresa del Oriente, para tratar de entender con qué nos sorprendió ahora.

Y si… hizo un cover de Michael Jackson. No cualquier cover, si no una de las canciones más conocidas de la historia y de hecho la más vendida: "Thriller".

La Tigresa del Oriente, lanzó a través de las plataformas digitales su propia versión en español del tema con un videoclip increíble que explotó en las redes sociales.

La intérprete de 79 años apareció con un traje rojo de cuero como el de Michael, y con unos zombies bastante polémicos.