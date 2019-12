Cansado de que sus estudiantes utilicen sus celulares como machete para hacer trampa en los exámenes, un profesor británico llevó a cabo un ingenioso plan para atraparlos.

El docente se dio cuenta que muchos de sus estudiantes le pedían ir al baño para luego entrar en un sitio web llamado Chegg desde sus teléfonos móvil, el cual proporciona respuestas a los exámenes, como también de tareas.

Aprovechando el hecho de que sus alumnos creían que él no estaba familiarizado con la página web, este decidió utilizarla contra ellos. Fue uno de los chicos quien reveló su plan en las redes sociales: "Hizo -el profesor- a propósito que la parte B del examen fuera imposible de resolver y cuya solución se encontraba, supuestamente, en el sitio. Creó su propia cuenta de Chegg y respondió a la pregunta con una solución que parece correcta a primera vista, pero que, en realidad, es errónea", señaló el alumno, agregando que era imposible que cada uno diera su propia interpretación de la respuesta, por lo que todo aquel que se ayudara de ella daría la misma solución.

Fue así que de los 99 exámenes entregados, 14 de ellos cayeron en la trampa y dieron la respuesta exacta que su propio profesor había publicado online.

El plan del docente fue tan astuto que hasta sus propios estudiantes, sobre todo aquellos que no cayeron en la trampa, se vieron sorprendidos. "¡Es increíble! Me alegra no usar Chegg para las pruebas", dijo uno. "Honestamente, si estás haciendo trampas en un examen, mereces que te atrapen. Estudia como todos los demás", señaló otro.