El increíble video del alpinista congelado que encontraron en el Everest y que revolucionó las redes sociales
El video es realmente increíble y fue capturado por un alpinista cerca de la cima del monte Everest, donde grabó el cuerpo de un hombre que permaneció congelado allí desde hace décadas y que pudo ser revelado gracias a los deshielos en la zona. Esto generó múltiples reacciones en las redes sociales donde se hizo muy viral.
Se calcula que en el monte Everest hay entre 200 y 300 cadáveres de alpinistas que intentaron hacer cima pero no lograron sobrevivir al desafío.
A raíz de las terribles condiciones climáticas, la falta de oxígeno y de logística muchas veces resulta imposible bajar estos cuerpos de la montaña más alta del mundo, y por eso permanecen allí congelados durante décadas.
Es el caso de este hombre cuyo video se viralizó en las redes sociales y generó todo tipo de reacciones y comentarios, ya que otro alpinista grabó el hallazgo.
El cuerpo de esta persona pudo ser encontrado gracias al deshielo que se dio en la zona y que permitió que algunos cuerpos que se encontraban sepultados salieran a la luz. Aunque seguramente hay muchos más que allí permanecen ocultos.