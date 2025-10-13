Se calcula que en el monte Everest hay entre 200 y 300 cadáveres de alpinistas que intentaron hacer cima pero no lograron sobrevivir al desafío.

A raíz de las terribles condiciones climáticas, la falta de oxígeno y de logística muchas veces resulta imposible bajar estos cuerpos de la montaña más alta del mundo, y por eso permanecen allí congelados durante décadas.

Es el caso de este hombre cuyo video se viralizó en las redes sociales y generó todo tipo de reacciones y comentarios, ya que otro alpinista grabó el hallazgo.

El cuerpo de esta persona pudo ser encontrado gracias al deshielo que se dio en la zona y que permitió que algunos cuerpos que se encontraban sepultados salieran a la luz. Aunque seguramente hay muchos más que allí permanecen ocultos.