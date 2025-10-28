"Pixar" sin duda es un genio. Este hombre se hizo muy viral en las redes sociales bajo ese seudónimo un tanto malvado, por haber mostrado sus dotes futbolísticos a pesar de no tener una pierna.

Un amigo grabó al hombre que carece de una de sus extremidades inferiores pateando un penal en una cancha de Brasil, y metiendo un verdadero golazo al lado del palo.

Para poder pegarle a la pelota el hombre desarrolló una interesante técnica para de esta manera tomar impulso con su única pierna y luego ejecutar el remate.

Para los que no se hayan dado cuenta por qué le dicen "Pixar" basta con recordar la introducción de muchas películas que fueron realizadas por esa compañía.