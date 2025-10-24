Buena idea
El genial planteo de este diputado español para acabar con la grieta entre derecha e izquierda
El diputado español Samuel Escudero León se hizo viral en internet por un discurso donde propuso una buena idea para acabar con la grieta. ¿Qué pasaría si se volvería real?
El diputado por Más Madrid brindó un interesante discurso ante el parlamento donde planteó una buena idea para terminar o por lo menos concientizar acerca de la grieta.
Escudero León propuso imaginar la creación de un barrio completamente poblado por gente de izquierda y otro al lado por gente de derecha.
El legislador español invitó a pensar en un barrio que viva amparado por los derechos conquistados por la izquierda a lo largo de la historia y otro, por los de derecha.