El diputado por Más Madrid brindó un interesante discurso ante el parlamento donde planteó una buena idea para terminar o por lo menos concientizar acerca de la grieta.

Escudero León propuso imaginar la creación de un barrio completamente poblado por gente de izquierda y otro al lado por gente de derecha.

El legislador español invitó a pensar en un barrio que viva amparado por los derechos conquistados por la izquierda a lo largo de la historia y otro, por los de derecha.