Luego del streaming en vivo que realizó el CONICET y que fue furor en las redes sociales, los medios visibilizaron la popularidad de este registro único.

Incluso el noticiero de Telefé hizo una nota acerca de la fábrica de pastas que decidió hacer productos con la famosa estrella de mar “culona”.

La curiosa estrella, muy parecida a la del dibujito Bob Esponja, se hizo muy viral en las redes sociales y ganó mucha popularidad en las últimas semanas.

Tal es así que este comercio decidió comercializar su imagen, para darle también apoyo a la causa de los científicos argentinos.

Pero no solo eso, sino que también se fabricaron álbumes de figuritas con los animales más exóticos que se encontraron en el lecho marino.

Este álbum ya fue adquirido por miles de chicos y también es furor en las escuelas argentinas.