El manager de Juanse y Los Ratones Paranoicos contó una divertida anécdota de cuando manejaba la agenda del ex secretario de la Presidencia, Alberto Johan.

Fernando Szereszevsky era por aquel entonces el jefe de prensa de Kohan, y le pidieron que consiguiera un encuentro con Charly García.

El empresario del rock que se desempeñó en la función pública, contó las peripecias para lograr dicho encuentro y reveló lo que pasó cuando Charly llegó a Olivos.

"Charly bajó de la combi hizo 50 metros y volvió corriendo", expresó el ex manager y aseguró que Charly mostró su sorpresa: "Loco, la presidencia es Say No More. El país es Say No More".