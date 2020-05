Pasaron veinte años del recordado encuentro en el estudio de Día D, en América, donde Charly García fue entrevistado por Jorge Lanata aprovechó para decirle en la cara lo que pensaba de él:

Charly Garcia y lanata, momento tenso. Despues de estar preso en rosario DiaD - Año 2000

El artista Lonzo decidió recrearlo en formato de animé y su video se viralizó rápidamente en las redes sociales:

Charly Garcia VS Jorge Lanata (Anime)

"Charly no sólo tiene respuestas alucinantes, sino que todo lo que dijo Lanata es muy polémico, y que justo tiró ‘nunca me traicioné’ cuando después se pasó a los medios hegemónicos, a mi me super cebó para hacer una rebatalla”, le dijo Lonzo a la revista Soy Rock.



"Lanata es una fusión de un cyborg con Freezer, de Dragon Ball. Charly se convierte en un especie de músico espiritual mediante una transformación tipo Sailor Moon. Cuando tira el Avión Verde (por sus dos canciones “Estoy verde” y “No voy en tren, voy en avión”) me basé en un jutsu de Naruto, y cierra con el rompedor de polvo estelar de Gogeta vs Janemba, una película de Dragon Ball”, detalló.