La Cobra, streamer de fútbol, es tendencia en redes por lo que hizo en plena transmisión. 

¿Se mastubó? Eso parece, pero estaba mirando fútbol, así lo denunció él mismo: "Apago stream y lo primero que veo es este clip sacado de contexto. Literalmente un segundo después mostré donde estaban mis manos, me picaba la pierna". 

Y finalizó: "Basta de querer ensuciarme, no van a manchar mi respetado prestigio en redes sociales. Déjenme analizar los partidos". 

Pero las redes reaccionaron así:

