El enojo de La Cobra luego de que lo acusaran de masturbarse en pleno streaming
La Cobra, streamer de fútbol, es tendencia en redes por lo que hizo en plena transmisión. ¿Se masturbó? Su enojo y aclaración no frenaron los memes y reacciones al video.
¿Se mastubó? Eso parece, pero estaba mirando fútbol, así lo denunció él mismo: "Apago stream y lo primero que veo es este clip sacado de contexto. Literalmente un segundo después mostré donde estaban mis manos, me picaba la pierna".
Y finalizó: "Basta de querer ensuciarme, no van a manchar mi respetado prestigio en redes sociales. Déjenme analizar los partidos".
