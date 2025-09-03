Este muchacho se hizo viral en las redes y se ganó el cariño de todos, porque fue entrevistado en la vía pública por un medio de comunicación respecto al escándalo de corrupción que salpica el gobierno y sorprendió a todos con sus declaraciones.

El muchacho fue consultado por los audios de Karina, y aseguró que “lógicamente es una operación montada por Rusia, Venezuela, Xi Jinping, para un personaje tan trascendente como es Karina Milei”.

Esto sorprendió completamente al periodista quien quizá no se dio cuenta que el muchacho estaba haciendo sarcástico, y continuó: “En el tema repostería es un referente repostero importantísimo en el mundo entero, junto con Maru Botana, en fin un montón de gente importante”.

Finalmente el hombre comparó la situación actual con el gobierno de Cristina, donde “había libertad en demasía” y ahora el partido oficialista parece llamarse “la libertad retrocede”.

El escándalo de corrupción escalón las últimas horas luego de que el gobierno denunciara y mandara a allanar a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes dieron una verdadera cátedra en el Congreso.