Un vídeo grabado en la playa de La Fortuna (Baja California Sur) se convirtió en viral en todo el mundo, por la extraña y traumática situación.

Una turista fue embestida por un toro en la popular playa cuando el animal husmeaba en sus cosas y la mujer quiso impedirlo.

La turista, cuya identidad no ha sido revelada, en lugar de alejarse lentamente y dar espacio al toro, intentó recoger sus pertenencias mientras el animal se encontraba peligrosamente cerca.

A pesar de los gritos de advertencia de otros bañistas para que se alejara, la mujer no prestó atención y fue atacada.

Por suerte la mujer no sufrió heridas graves, aunque se llevó un gran susto.