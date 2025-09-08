Si te metés con el toro...
Brutal ataque de un toro a una mujer en una playa de México tras haber ignorado las advertencias de la gente
Una mujer fue atacada por un gran toro en plena plaza mexicana cuando el animal husmeó entre sus pertenencias y ella intentó evitar que se las llevara. El toro la atacó salvajemente, y la mujer se salvó de milagro.
Un vídeo grabado en la playa de La Fortuna (Baja California Sur) se convirtió en viral en todo el mundo, por la extraña y traumática situación.
Una turista fue embestida por un toro en la popular playa cuando el animal husmeaba en sus cosas y la mujer quiso impedirlo.
La turista, cuya identidad no ha sido revelada, en lugar de alejarse lentamente y dar espacio al toro, intentó recoger sus pertenencias mientras el animal se encontraba peligrosamente cerca.
A pesar de los gritos de advertencia de otros bañistas para que se alejara, la mujer no prestó atención y fue atacada.
Por suerte la mujer no sufrió heridas graves, aunque se llevó un gran susto.