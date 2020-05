La cámara de seguridad de un colectivo en la localidad brasileña de Salvador captó el momento en que una mujer es expulsada ante la negativa de querer utilizar un barbijo para no contagiar a los demás pasajeros con coronavirus.

Estação 🚉 Pirajá mata escura mulher 👩 entrou no ônibus 🚌 sem máscara 😷 e com tosse mudança do clima.

