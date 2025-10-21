El biógrafo y personaje allegado al presidente fue protagonista de un momento vergonzoso durante un streaming que tuvo mucha repercusión en las redes sociales.

Nicolás Márquez estaba realizando un streaming para sus seguidores, aunque parece que el algoritmo de la plataforma le jugó una mala pasada.

El libertario se saltó una publicidad relacionada con la adicción sexual y el uso de pornografía, generando un papelón que se viralizó rápidamente .