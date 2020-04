Bebe Contepomi fue tendencia mundial en las redes sociales no solo por su gran entrevista al cantante colombiano J Balvin a través de un vivo en Instagram, sino por los extraños gestos que hizo durante la misma, donde se lo ve moviendo su mandíbula frenéticamente, tocándose el pelo y su nariz en reiteradas oportunidades.

Muchos usuarios señalaron que el periodista se encontraba bajo los efectos de las drogas, aunque él mismo se encargó de desmentirlo en el programa radial de su colega Juan Di Natale, que emite Mega 98.3. “Cortan diez segundos, y yo, que tengo varios tics, me los vi todos. Rascada de pelo, boca, nariz, todo. Mi rascada de pelo es como de emoción y alegría. Está la mandíbula, como siempre, y también rascada de pómulo. Hoy me levanté siendo tendencia”, comenzó diciendo.

El columnista de TN y El Trece aseguró estar sano y arremetió contra aquellos usuarios que se ponen en papel de policía. “Es divertido, pero de repente algunos se ponen gorras y violentos. Me chupa un huevo, pero a mi mujer, que le gustan las redes, me dice 'No leas mi amor'. ¡No las leo cuando me dicen cosas lindas! ¿Las voy a leer cuando me dicen cosas feas?'”, sostuvo.

Además, señaló que también recibió el apoyo de su amigo Andrés Calamaro sobre las acusaciones que recibió por, supuestamente, haber consumido drogas. "Si fuese verdad, tremenda la gorra de la gente. Igual parece que solo vieron falopa en las películas de Hollywood”, fue el mensaje que le dejó El Salmón.