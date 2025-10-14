Fuerza Patria acaba de publicar un gran spot que refleja una triste y lamentable realidad con la que la gente convive en las redes sociales y también en otros ámbitos.

Allí relatan la vida normal de un trabajador que se encuentra con un fanático libertario, que no para de repetir los discursos oficialistas más insólitos que ya se normalizaron en la sociedad argentina.

"Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos", afirma este personaje y sentencia: "Hubieran ganado las elecciones. Son todos unos mandriles".

Aunque parezca un chiste no lo es. El spot si bien resulta un tanto sarcástico refleja bastante bien los discursos de muchas personas en las redes sociales y muchos trolls que parten desde el mismísimo Presidente de la Nación.