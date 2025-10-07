Qué país
Argentina, un sketch de Capusotto: los candidatos Bontempo y Maltempo que explotaron en las redes
Un hecho realmente insólito se hizo muy viral en las redes sociales donde la gente descubrió a estos candidatos de frentes diferentes con el mismo nombre y con un apellido bastante particular cada uno. Claramente, Argentina más que nunca se parece a un sketch de Diego Capusotto.
Las redes explotaron con esta casualidad increíble proveniente de dos listas vigentes en la provincia de Buenos Aires para las próximas elecciones.
Allí ocurrió algo insólito: el frente Unión Liberal presentó como tercer candidato a Hugo Bontempo. Mientras que, por su parte, Proyecto Sur presentó como quinto candidato a otro Hugo, pero Maltempo.
Esto generó una oleada de reacciones y memes increíbles, como también la risa de los periodistas que se toparon con esta noticia y no pudieron creerlo.
Luego del paupérrimo y vergonzoso show que dio el mismísimo presidente de la república Argentina, Javier Milei, claramente el país más que nunca se parece a un sketch de Capusotto.