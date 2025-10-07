Las redes explotaron con esta casualidad increíble proveniente de dos listas vigentes en la provincia de Buenos Aires para las próximas elecciones.

Allí ocurrió algo insólito: el frente Unión Liberal presentó como tercer candidato a Hugo Bontempo. Mientras que, por su parte, Proyecto Sur presentó como quinto candidato a otro Hugo, pero Maltempo.

Esto generó una oleada de reacciones y memes increíbles, como también la risa de los periodistas que se toparon con esta noticia y no pudieron creerlo.

Luego del paupérrimo y vergonzoso show que dio el mismísimo presidente de la república Argentina, Javier Milei, claramente el país más que nunca se parece a un sketch de Capusotto.