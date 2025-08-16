Una gran polémica se generó tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales por la nueva película de Guillermo Francella.

Por eso las redes se sacaron a relucir este archivo tremendo queda una idea de por qué el film trata los temas que trata respecto a la pobreza y a la banalización de los actores sociales.

Fue en una entrevista con Horacio Cabak que Gastón Duprat y Mariano Cohn mostraron su desprecio por la fiesta popular más grande que une los argentinos, cómo lo es el fútbol.

En esa ocasión Duprat había manifestado su “tristeza infinita” por el entusiasmo que provoca el fútbol entre las familias argentinas, algo característico de la “argentinidad”.

“No me conmueve el fútbol… Yo vivo en Núñez y veo a las familias, al papá con la mamá con los niños en los hombros y el abuelo, todos con la camiseta de River, y me da una tristeza infinita”, dijo Duprat al igual que su compañero.

La escalada de polémica y tensiones, se incrementó luego de las declaraciones de Pablo Echarri, quien fulminó a Guillermo Francella por sus críticas al cine nacional.