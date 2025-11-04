Alfa, uno de los ex Gran Hermano, protagonizó un momento bastante tenso y polémico en la vía pública con dos motoqueros que lo acusaron de haber realizado maniobras peligrosas.

El mediático estacionó su camioneta y se bajó con una actitud muy violenta, mientras los jóvenes le reclamaban por las malas maniobras que había realizado.

Alfa incluso se violentó con los muchachos cuando se dio cuenta que estaban filmando. Por eso, luego tomó su teléfono para grabarlos a ellos y los acusó falsamente de haberle querido robar.

Los motociclistas por su parte afirmaron que Alfa casi los chocó con su camioneta y que luego intentó escaparse del lugar. "Alfa nos chocó y se dio a la fuga".

Hasta el momento, no se registraron denuncias formales por el episodio, aunque el video continúa circulando en distintas plataformas y alimentando la controversia sobre las reiteradas conductas del ex participante del reality.