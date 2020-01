El presidente de la Nación le dedicó un video en las redes a su perro por el cumpleaños.

Un Día de Reyes como el de hoy, nació Dylan. Trajo con él su ternura y alegría, y desde entonces me brindó su compañía sin condiciones. ¡Feliz cumpleaños mi amado amigo Dylan! pic.twitter.com/oLJVsgmrOk

La canción que eligió Alberto Fernández para acompañar las imágenes de su mascota fue la canción de Bob Dylan, "Blowin in The Wind".

Y las redes le responden

Hoy cumplen años Dylan y Alex Turner. Casualidad? No lo creo. pic.twitter.com/n8mmEcfyiJ

Dylan está mucho más capacitado para gobernar que la mayoría de los funcionarios de Alberto, es una injusticia que sólo se acuerden de él porque cumple años y no le hayan dado ningún cargo.

Get yourself alguien que te mire como Dylan mira a Alberto pic.twitter.com/U8dkALtpRE

Dylan no me invitó a su cumpleaños. ¿Será porque mi humana es una impresentable que no votó a su humano? 🤔 pic.twitter.com/tFP8EP6tBM