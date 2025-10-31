En México
¿Una de Marvel? La pelea viral entre artistas callejeros que se escupían fuego
Una insólita y hasta podríamos decir chistosa pelea se dio en un semáforo en México y se hizo muy viral, ya que la contienda se dio entre dos artistas callejeros y uno escupía fuego como si se tratara de un personaje de ficción. Todo muy bizarro.
Una pelea más que insólita se hizo muy viral en las redes sociales en las últimas horas.
Allí se puede ver a dos artistas callejeros, en Ciudad de México, peleando por el semáforo en el que querían trabajar al mismo tiempo, pero la contienda se dio con una particularidad.
No se trata de un personaje de Marvel, pero sí podría tratarse de una especie de superhéroe callejero: uno de ellos escupía fuego.
Claro que los conductores al ver esto no pudieron dejar de filmarlo y el video publicado en internet se viralizó rápidamente y ya dio la vuelta al mundo.