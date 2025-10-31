Una pelea más que insólita se hizo muy viral en las redes sociales en las últimas horas.

Allí se puede ver a dos artistas callejeros, en Ciudad de México, peleando por el semáforo en el que querían trabajar al mismo tiempo, pero la contienda se dio con una particularidad.

No se trata de un personaje de Marvel, pero sí podría tratarse de una especie de superhéroe callejero: uno de ellos escupía fuego.

Claro que los conductores al ver esto no pudieron dejar de filmarlo y el video publicado en internet se viralizó rápidamente y ya dio la vuelta al mundo.