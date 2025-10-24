Este asqueroso video se ve viralizó en las redes sociales luego de que un hombre escrachara a una pizzería que le vendió empanadas de carne con gusanos.

La víctima decidió publicar un video en internet donde muestra como un montón de gusanos blancos salen de las empanadas, para intentar concientizar a otras personas.

El hecho ocurrió en Córdoba pero se viralizó en todo el país por el alto contenido de repugnancia del video.