Un momento desopilante se dio en el programa de Eduardo Feinmann por América, cuando el conductor, junto a Pablo Rossi, estaban hablando sobre el Superclásico del fútbol argentino que se viene.

Feinmann, reconocido hincha de Boca, aceptó una apuesta por parte de un productor del programa a quien le dieron un micrófono para que le transmita las condiciones del acuerdo.

El hombre le dijo que si el domingo gana River, deberá poner una banderita del millonario en su escritorio durante una semana.

Pero cuando llegó la respuesta de Feinmann, claramente se fue al pasto: "Si gana Boca, vos la de Boca te la metés en el traste una semana".