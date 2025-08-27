La creatividad de la gente en las redes sociales no tiene desperdicio. Por eso, en una cuenta comenzaron a subir todos los memes dedicados a Karina Milei y el escándalo de corrupción que la envuelve.

La hermana del presidente, junto a otros funcionarios y el mismísimo Javier Milei, se encuentran en el ojo de la tormenta por haberse quedado con dinero de los medicamentos para los discapacitados, en otra actitud completamente cruel.

No alcanzó con el escándalo del caso $LIBRA y con otras tantas acusaciones, sino que ahora se destapó una olla aún más grande respecto a los hermanos que están en el poder.

Por eso, en esta cuenta de X se acumularon todos los memes que andan dando vueltas respecto al 3% de Karina: el porcentaje que Spagnuolo afirmó que se lleva la Secretaria de la Presidencia de los fármacos.