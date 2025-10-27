En este país no se puede vivir y las redes sociales no perdonen absolutamente nada, como es el caso de esta señora cuya respuesta luego de las elecciones se hizo muy viral.

La periodista le preguntó por el sistema de boleta única utilizado para votar en los comicios de este domingo, y la mujer respondió: "Maravilloso. Ya me la dieron doblada".

No contenta con eso, continuó: "Me la dieron en cuatro y doblada", aparentemente no dándose cuenta del meme que estaba creando.