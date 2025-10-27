Te regalaste
"Me la dieron en cuatro, doblada": la respuesta de esta señora que se hizo viral en las redes
La maldad de las redes sociales no tiene fin pero hay que reconocer que la señora se entregó solita. Luego de responder la pregunta de una periodista las redes sociales explotaron y la hicieron viral
En este país no se puede vivir y las redes sociales no perdonen absolutamente nada, como es el caso de esta señora cuya respuesta luego de las elecciones se hizo muy viral.
La periodista le preguntó por el sistema de boleta única utilizado para votar en los comicios de este domingo, y la mujer respondió: "Maravilloso. Ya me la dieron doblada".
No contenta con eso, continuó: "Me la dieron en cuatro y doblada", aparentemente no dándose cuenta del meme que estaba creando.