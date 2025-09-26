Resultan increíbles las similitudes entre lo que sucede actualmente con el gobierno de Javier Milei y la última profunda crisis que vivió el país allá por el año 2001 con De La Rúa.

Por eso este joven decidió hacer un experimento social y preguntarle a la gente si las tapas que le mostraba eran del año 2001 o son actuales: en su mayoría no pudieron responder correctamente.