Cualquier similitud con la realidad...
¿Igual que 2001? Le mostraron a la gente las tapas de los diarios y este fue el resultado
Este joven decidió hacer un experimento social y demostró a diferentes personas las tapas de diarios del 2001 y la actualidad para ver si las podían diferenciar, y el resultado fue increíble.
Resultan increíbles las similitudes entre lo que sucede actualmente con el gobierno de Javier Milei y la última profunda crisis que vivió el país allá por el año 2001 con De La Rúa.
Por eso este joven decidió hacer un experimento social y preguntarle a la gente si las tapas que le mostraba eran del año 2001 o son actuales: en su mayoría no pudieron responder correctamente.