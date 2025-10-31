Eduardo Feinmann se convirtió en noticia por una frase bastante rara acerca de su festejo de cumpleaños, cuando está celebrando su aniversario número 67.

El conductor habló en radio Mitre sobre la molestia que le genera festejar su cumpleaños y la asociación con la falta de amigos no pudo evitarse.

"Si hay un día que detesto, es este", expresó Feinmann a pesar de que sus compañeros de trabajo intentaban seducirlo para hacer un festejo. Al parecer el periodista no tiene muchos amigos ni seres queridos con los que celebrar las fechas especiales.