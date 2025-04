Nicolás Occhiato se enojó al aire y trató de “pelotudo” a su compañero, Martín Garabal, por la cargada que sufrió tras la derrota de Boca Juniors en la cancha de River por 2-1.

Garabal lo cargó al conductor al hacerse pasar por un hincha de Boca que estaba dolido por la derrota, a lo que Occhiato le reclamó: “Callate Martín”.

A pesar de las advertencias del líder del programa su compañero no paró de cargarlo: “Martín vos no sos de Boca", no paraba de decir Occhiato evidentemente molesto por la situación.